يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا..بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. وعن الظواهر الجوية تنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. • وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 24

العاصمة الإدارية 40 25

6 أكتوبر 41 24

بنهــــا 39 23

دمنهور 38 23

وادي النطرون 39 24

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 23

الزقازيق 39 24

شبين الكوم 39 23

طنطا 39 23

دمياط 34 19

بورسعيد 36 23

الإسماعيلية 41 19

السويس 39 20

العريش 37 16

رفح 35 16

رأس سدر 38 18

نخل 37 12

كاترين 31 11

الطور 35 22

طابا 35 19

شرم الشيخ 38 26

الاسكندرية 32 20

العلمين 31 21

مطروح 26 19

السلوم 28 18

سيوة 39 23

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 24

شلاتين 35 26

حلايب 33 28

أبو رماد 34 26

رأس حدربة 33 24

الفيوم 41 25

بني سويف 41 24

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 43 25 • أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 30

المدينة المنورة 42 29

الرياض 41 27

المنامة 36 26

أبوظبى 37 26

الدوحة 37 25

الكويت 42 27

دمشق 33 17

بيروت 25 21

عمان 31 19

القدس 29 20

غزة 27 19

بغداد 42 23

مسقط 32 31

صنعاء 29 13

الخرطوم 44 30

طرابلس 27 21

تونس 27 18

الجزائر 21 13

الرباط 22 11

نواكشوط 30 21 • وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: العظمى الصغرى

أنقرة 23 10

إسطنبول 20 10

إسلام آباد 34 23

نيودلهي 37 28

جاكرتا 33 24

بكين 23 12

كوالالمبور 35 25

طوكيو 25 17

أثينا 24 15

روما 22 12

باريس 24 13

مدريد 18 07

برلين 17 06

لندن 24 13

مونتريال 14 06

موسكو 09 04

نيويورك 21 13

واشنطن 24 14

أديس أبابا 27 13

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