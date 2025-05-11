رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق يقبل بتواضع رفض الحزب ترشحه للرئاسة

قال رئيس الوزراء السابق لكوريا الجنوبية هان دوك-سو اليوم الأحد إنه "يقبل بتواضع" قرار حزبه برفض ترشيحه للرئاسة، متعهدا بمساعدة المرشح النهائي للحزب "كيم مون-سو" في حملته الرئاسية.
وأدلى "لي جونج-هيون"، المتحدث باسم "هان"، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بعد يوم واحد من تصويت المؤتمر العام لحزب سلطة الشعب على رفض اقتراح قيادة الحزب باستبدال مرشح الحزب للرئاسة "كيم" بـ "هان"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وكان "كيم"، وهو وزير العمل السابق، قد حصل على ترشيح الحزب من خلال الانتخابات التمهيدية؛ بينما تفوق "هان" عليه في استطلاعات الرأي العام في المواجهة ضد "لي جيه-ميونج"، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي.
ونقل "لي" عن "هان" قوله: "أقبل بكل تواضع كل شيء، وسأساعد في الانتخابات".
وأعرب "هان" عن أمله في فوز "كيم" في الانتخابات، وتعهد ببذل كل ما في وسعه للمساعدة في تحقيق ذلك.