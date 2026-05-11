وكيل التعليم ببني سويف يناقش الاستعدد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية؛ لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر انطلاقها يوم الخميس 4 يونيو المقبل، وتستمر حتى 10 من نفس الشهر.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، بالاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك بحضور محمد بدر، وكيل المديرية، والدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أهمية الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة الدقة والوضوح في صياغة الأسئلة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددا على ضرورة أن تكون الأسئلة مطابقة للمناهج الدراسية وفي مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية.

كما شدد على الالتزام بكل الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والحفاظ على سرية الامتحانات، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان حسن سير العمل داخل اللجان.

وناقش الاجتماع آليات العمل الخاصة بتقدير الدرجات، وخطط المتابعة الميدانية، وتذليل أية معوقات قد تواجه سير الامتحانات، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وفي سياق متصل، ناقش وكيل الوزارة الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، والمقرر انطلاقها يوم السبت 16 مايو الجاري، مؤكدا أهمية التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان انتظام سير الامتحانات الإلكترونية بكفاءة ودقة.