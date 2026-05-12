السيطرة على حريق في الحرم الجامعي بمنطقة صحاري بأسوان

تمكن رجال الحماية المدنية، بالتعاون مع فرق الطوارئ والصيانة، من السيطرة على حريق اندلع في الحرم الجامعي بمنطقة صحاري.

من جانبه، أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، نجاح فرق الطوارئ والصيانة بالجامعة في السيطرة الكاملة على الحريق المحدود الذي نشب بالحرم الجامعي بصحاري، مؤكدًا عودة التيار الكهربائي وانتظام العمل بمختلف القطاعات والمنشآت الحيوية داخل الحرم الجامعي.

وأوضح "نصرت"، في بيان اليوم الاثنين، أن أعمال المتابعة الميدانية تمت على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع الموقف، مشيرًا إلى أنه تم إعادة تشغيل الخدمات الكهربائية بصورة طبيعية داخل المدينة الجامعية، ومرفق المياه، والطرق الداخلية، والمبنى الإداري، والملاعب، إلى جانب فرع البنك الأهلي داخل الحرم الجامعي.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، بالتنسيق مع فرق الحماية المدنية والإدارات الفنية المختصة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين والمنشآت الجامعية، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والصيانة الدورية للحفاظ على انتظام الخدمات داخل الحرم الجامعي.