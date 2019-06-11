المنظمة العربية للطيران المدني تعقد ورشة عمل حول تنفيذ نظام إدارة السلامة بتونس

تعقد المنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة التونسية ورشة عمل حول تنفيذ نظام إدارة السلامة (SMS Implementation WS) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وباستضافة شركة الخطوط الجوية التونسية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 يونيو الجاري.

وذكرت المنظمة على صفحتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المشاركين بالورشة يبلغ نحو 55 مشاركا من 7 دول أعضاء المنظمة العربية للطيران المدني من مشرفين على العمليات الجوية بشركات الطيران والمدققين الداخليين والمسؤلين عن نظام الجودة وأطر مزودي خدمات المطارات الملاحة الجوية من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى 5 منظمات دولية وإقليمية ذات العلاقة (ACAO, IATA, ICAO, IFALPA, IFATCA).

وتندرج الورشة في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المنظمة العربية للطيران المدني واتحاد النقل الجوي الدولي، وكذلك بين المنظمة وشركة الخطوط التونسية والتي تهدف إلى الرفع من مستوى العاملين في قطاع الطيران المدني بالنسبة لدول أعضاء المنظمة وتزويد المشاركين بمختلف مقتضيات وتوصيات "إيكاو" حول معايير نظام إدارة السلامة وفق المرفق 19 والوثيقة 9859 لـ"إيكاو".

كما تهدف إلى توفير الخبرة اللازمة لتطبيق نظام إدارة السلامة (SMS) ومساعد المشاركين لاكتساب المهارات اللازمة لاتباع نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز ثقافة السلامة المستمرة داخل المؤسسة و/أو شركات الطيران.