الرئيس اللبناني يبحث مع مسؤول أممي ترسيم الحدود مع إسرائيل

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بحث الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية في ضوء مبادرة مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس عون استقبل اليوم كوبيتش حيث تطرق البحث "إلى التعاون القائم بين لبنان والامم المتحدة، وملف النازحين السوريين في لبنان وتطورات مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية في ضوء المبادرة التي يتولاها السفير ديفيد ساترفيلد".

يذكر أن ساترفيلد كان قد زار بيروت الأسبوع الماضي والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين.

ويتابع ساترفيلد جولاته بين لبنان و"إسرائيل"، في مبادرة لترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

ويواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومتر مربع.

وتظهر أعمال المسح أن لدى لبنان حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط، ويطالب لبنان الأمم المتحدة السعي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بينه وبين إسرائيل.