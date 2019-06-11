المكسيك تنشر قوات من حرسها الوطنى على حدودها الجنوبية

بدأت حكومة المكسيك اليوم الثلاثاء، في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطالب البلاد بالحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة لمنع حدوث نزاع تجاري بينهما.

وذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه يقوم بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الخارجية مارسيلو إبرارد للوفاء بالتزامات المكسيك.

وفي خطوة أولى، سترسل الحكومة 6000 فرد من حرسها الوطني إلى الحدود الجنوبية مع جواتيمالا، حسبما قال إبرارد في مؤتمر صحفي.

وأعلن ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع المكسيك مساء الجمعة الماضية، لتجنب فرض رسوم جمركية ضدها ، وأعرب أمس الاثنين عن أمله في أن تشدد المكسيك من قوانين الحدود والهجرة سيؤدي إلى تهدئة التوترات بين الجارتين.

وفي مقابل تعليق فرض الرسوم الجمركية ، تعهدت المكسيك باتخاذ إجراءات ضد الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى.