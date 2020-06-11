 محافظ شمال سيناء يصدر قرارا بتكليف حمزة رضوان وكيلا لمديرية التربية والتعليم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ شمال سيناء يصدر قرارا بتكليف حمزة رضوان وكيلا لمديرية التربية والتعليم

مصطفى سنجر:
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 10:48 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 10:48 م

أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارًا بتكليف حمزة أمين رضوان، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بالقيام بمهام واختصاصات وكيل مديرية التربية والتعليم ، لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقاً للقانون.

كما تضمن قرار المحافظ في مادته الثانية تكليف رضوان بالقيام بمهام واختصاصات مدير عام التعليم العام بالإضافة إلى وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

من جانبه وجه رضوان الشكر لمحافظ شمال سيناء ولوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي هذه الثقة وتكليفه بمهام وكيل المديرية، مؤكدًا علي دعم المحافظ اللامحدود للعملية التعليمية بشمال سيناء.

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