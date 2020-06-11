 الجزائر تسجل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات - بوابة الشروق
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الجزائر تسجل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 يونيو 2020 - 7:41 م | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2020 - 7:41 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و589 في البلاد.

ونقلًا عن موقع «النهار الجزائري»، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 741.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 180 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 7254.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.

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