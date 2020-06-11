محافظ أسيوط: تشغيل 220 سريرا بالمستشفيات المركزية والعامة للتوسع في علاج مصابي كورونا

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالمحافظة لمناقشة الموقف الصحي بالمحافظة والجهود المبذولة لإحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعياته فضلًا عن تنسيق الجهود بين كافة الجهات التنفيذية والرقابية لمواجهة الأزمة والتنسيق مع جامعة أسيوط للتوسع في علاج مصابى كورونا بإستخدام البلازما واستقبال الحالات الحرجة بمستشفيات الجامعة.

وتم مناقشة استكمال خطة المحافظة وسلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية .

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة واللواء هاني عويس مساعد مدير أمن أسيوط والدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور مصطفى محمود مدير فرع هيئة الإسعاف بأسيوط والدكتور عصام الدين محمد نائبًا عن نائب رئيس فرع جامعة الأزهر بأسيوط والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والعميد مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق ويحيى زكريا أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ومصطفى أبوغدير رئيس فرع الهلال الاحمر بأسيوط وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

في بداية الاجتماع استعرض الوزير المحافظ الموقف الصحي الحالي بالمحافظة وأماكن انتشار الإصابات بفيروس كورونا مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمة وتداعياتها واستمرار أعمال التطهير والتعقيم والتفتيش على المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية فضلًا عن تشغيل 14 مستشفى مركزي وعام لاستقبال حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفيات العزل "أبوتيج النموذجي والراجحي والمدينة الجامعية بجامعة اسيوط".

كما أكد محافظ أسيوط على تشكيل لجنة فرعية لإدارة أزمة كورونا برئاسة نائبه المهندس عمرو عبدالعال لتنسيق الجهود والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تستقبلها الخطوط الساخنة التي تم الاعلان عنها وغرف العمليات بالمراكز والأحياء والإستجابة السريعة للمواطنين والتي تعدت 390 شكوى خلال 10 أيام وتم التعامل معها بالتنسيق مع كافة الجهات،

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الإجراءات العاجلة والفورية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره والتي بدأت بتخصيص مستشفى الراجحي الجامعي للعمل كمستشفى للعزل لخدمة المصابين من أبناء الجامعة أعقبها توسع الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة بتخصيص 60 سرير عناية مركزة، و50 جهاز تنفس صناعي لخدمة الحالات الحرجة والمركبة مجانًا من داخل الجامعة وخارجها والتي تحتاج إلى علاج تداخلي للسيطرة على الإصابة بفيروس كورونا المصاحبة لوجود أمراض أخرى مزمنة مثل أمراض القلب والأورام وأمراض الفيروسات الكبدية مشيراً أيضا إلى تخصيص 5 أدوار بالمستشفى الرئيسي للعلاج بأجر للحالات الايجابية من المنتسبين للجامعة ومن سائر الهيئات الأخرى المتعاقدة مع مستشفيات أسيوط الجامعية كما تم تخصيص أحد مباني المدن الجامعية لأبناء الجامعة من المصابين بكوفيد 19 والراغبين في العزل الصحي غير المنزلي.

كما كشف الدكتور طارق الجمال أن جامعة أسيوط من أوائل الجامعات المصرية التي اخذت المبادرة في تخصيص بنك الدم لاستقبال المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا من الراغبين بالتبرع بالبلازما لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس وهو ما بدأ العمل به ببنك الدم بالمستشفى الرئيسي منذ أيام قليلة ولاقى إقبالاً وتجاوبًا طيبًا من الراغبين في التبرع والذي يمكن المتبرع الواحد التبرع 8 مرات في أول 3 أشهر وتساعد جرعة البلازما الواحدة فى علاج نحو 3 مرضى، مشيدًا بالتعاون الكامل وغير المسبوق والقائم بين الجامعة ومديرية الصحة وذلك في مواجهة الفيروس والعمل من أجل حماية المواطنين والحفظ على صحتهم وسلامتهم.

فيما أشار الدكتور سامي الشريف إلى أن مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحة بالمحافظة تستقبل حوالى 300 مريض يوميًا من مرضى السرطان بالإضافة إلى مصابي الأمراض المزمنة حيث يتم صرف العلاج لهم بصفة مستمرة بالإضافة إلى صرف العلاج لمدة 3 أشهر دفعة واحدة لمرضى الأمراض المزمنة تسهيلًا لهم ومنعاً للزحام على العيادات.

بينما أضاف وكيل وزارة الصحة إنه تم زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المركزية والعامة بعدد 220 سرير لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا وتقديم الخدمات العلاجية لهم فضلًا عن تشغيل مستشفى أسيوط العام بكامل طاقتها لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا وتشغيل 100 سرير بمستشفي الإيمان العام وتحويل أقسام الحروق والطوارئ من مستشفى أسيوط العام "الشاملة" إلى مستشفى الإيمان الجديدة بالأربعين كما تم زيادة عدد الأسرة بمستشفى الحميات من 60 إلى 100 سرير إضافي وكذلك زيادة عدد الأسرة في مستشفى الصدر إلى 30 سريرًا إضافيًا وتشغيل 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الإيمان العام و 10 أسرة عناية متوسطة بمستشفي الحميات.