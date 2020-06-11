«التربية والتعليم» تعلن نظام الدراسة والتقويم للفترة المتبقية من العام الدراسي بـ«التعليم الفني»

نشرت الوقائع المصري - ملحق الجريدة الرسمية - قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 70 م لسنة 2020، بشأن نظام الدراسة والتقويم المتبقية من العام الدراسي 2019 /2020 بمدارس التعليم الفني.

ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكــام مــواد هــذا القــرار عــن الفتــرة المتبقية من العام الدراسى ٢٠١٩/٢٠٢٠ فقط، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد . ويسرى ذلك على جميـع مـدارس التعليم الفنى الرسمية والخاصة نظـامى (٣ ، ٥ سـنوات) ، والمـد ارس المهنيـة، ومدارس التعليم المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقيـة ، وكـذلك يـسرى علـى الطلاب المنتظمين، وطلاب تغيير المسار، وطلبة الدمج وطلبة المنازل، والعمال .

ونصت المادة الثانيـة على أن يتم التقييم للطلاب عن الفصل الدراسى الثـانى للـصفين الأول والثانى من مدارس التعليم الثانوى الفنى (نظام السنوات الثلاث ) ، والصفوف : الأول ،

والثانى ، والثالث ، والرابع (نظام السنوات الخمس ) ، من خلال بحث تطبيقى فـى نهايـة

الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، شـريطة مراعـاة الـصف

الدراسى ، والشعبة ، والتخصص ، والمرحلة التعليميـة (ثـلاث سـنوات أو خمـس

سنوات) ، ويكون الهدف منه قيام الطالب بالاطلاع على محتـوى المـادة الدراسـية ،

حتى موعد تعليق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى ١٥ مارس ٢٠٢٠ ، و إكساب الطالـب

عدد من مهارات البحث يتناسب مع مرحلته الدراسية، وتنميـة مهـارات العـرض والتنظيم وإبداء الرأى، ودعم مهارات التفكير التأملى، وتوجيه الطالب للتعلم الذاتى، والتأكيد على اندماجه فى عملية التعليم فرديا أو جماعيا، واستثمار الطالب للمواقـع، والروابط المتضمنة على بنك المعرفة المصرى ، ومنتديات قطاع التعليم الفنى .

وتكون الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى البحث التطبيقـى ، بـديلاً عـن امتحان الفصل الدراسى الثانى ، وتضاف درجاتـه إلـى الفـصل الدراسـى الأول ، ويكون مدير المدرسة مسئولاً عن إعلان النتيجة ، بعد اسـتيفاء متطلبـات المرحلـة (البحث التطبيقى ، بالإضافة إلى حضور التدريبات العملية اللازمة ، قبل بدايـة العـام الدراسى القادم) .

وبالنسبة لصفوف النقل نصت المادة الثالثة على أن الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الـثلاث ) : يتم حضور الطالب مـدة ثلاثـة أسـابيع دراسـة عمليـة بالمـدارس ، قبـل بدايـة العام الدراسى الجديد ، لتقييم الجانب العملى والمهارى ، بع د إعداد البحث التطبيقـى ،

قبل إعلان النتيجة .

أما الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع بالمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس ) : فيتم حضور الطالب مـدة ثلاثـة أسـابيع دراسـة عمليـة بالمـدارس ، قبـل بدايـة العام الدراسى الجديد ، لتقييم الجانب العملى والمهارى ، بعد إعداد البحث التطبيقـى قبل إعلان النتيجة .

ونصت المادة الرابعة على أن المواد التى لا تُضاف إلى المجموع بـصفوف النقـل بمـدارس التعليم الفنى يكتفى فيها بما تم دراسته عن الفترة التى حـضرها الطالـب مـن بدايـة الفصل الدراسى الثانى ، حتى موعد تعليق الدراسة (١٥ من مارس ٢٠٢٠).

فيما نصت المادة الخامـسة على أن شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الـثلاث ) ، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) : سوف تشمل الامتحانات كل ما تم تدريسه للطالب فى العـام الدراسـى (الفـصل الدراسى الأول ، بالإضافة إلى الفصل الدراسى الثانى ، حتى موعد تعليق الدراسة فى ١٥ من مارس ٢٠٢٠ ، (مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام ، واتخـاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة أبنائنا الطلاب ، وتقليـل كثافـة الطـلاب باللجان ، وزيادة عدد اللجان .