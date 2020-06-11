أمين مساعد الجامعة العربية: الإرادة السياسية غائبة في ليبيا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الإرادة السياسية غائبة في ليبيا، سواء بين الفرقاء الليبيين أو على مستوى عموم الموقف الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن «مسار برلين» الذي شاركت به الجامعة للوصول إلى تهيئة المناخ في ليبيا لم ينتج حتى الآن اعن المواقف التي ترجوها الجامعة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث العربية»، مساء الخميس، أن المجتمع الإقليمي والدولي لن يستطيعوا عرقلة الأمور في ليبيا إذا استشعروا أن الليبيين لديهم الإرادة السياسية للحل، منوهًا أن بعض الأطراف كتركيا وغيرها تسعى إلى تحقيق استفادات اقتصادية وعسكرية وسياسية من الوضع في ليبيا.

وأشار إلى أهمية أن تكون الإرادة ليبية خالصة حتى الوصول إلى تسوية، متابعًا أن مجلس الأمن لم يتخذ المواقف المطلوبة وبالثقة والقدرة؛ لحل النزاع الذي يدفع ثمنه الشعب.

ونوه أن وجود المليشيات وتأثيرها سلبًا على الأوضاع يجب أن يؤخذ في الاعتبار، مضيفًا: «هناك غياب للإرادة الدولية الإقليمية وليس هناك توافقًا، هناك اتجاهين ومعسكرين في ليبيا وكل طرف يريد فرض وجهة نظر معينة».