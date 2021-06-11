أوقاف مطروح: جمع مائة من صكوك الأضاحي من خلال مساجد الوزارة في المحافظة

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، إنه تم جمع مائة صك من صكوك الأضاحي حتى الآن من خلال المساجد التابعة للوزارة المنتشرة في جميع مراكز المحافظة.



جاء ذلك عقب صلاة ظهر الجمعة، قام اللواء خالد شعيب بالتبرع ب١٠ صكوك ليستكمل المائة الأولى من التبرعات بالصكوك هذا العام، وعرض الشيخ حسن عبد البصير ملخصا لمشروع صكوك الأضاحي والذي أضحى شعيرة دينية ومشروعا وطنيا.



وأوضح مدير مديرية أوقاف مطروح، أنه تم جمع ما يزيد عن ١٠٥ ملايين جنيه العام الماضي، وتم ذبح الأضاحي نيابة عن المضاحين، وقام أئمة المساجد بتوزيعها على الفقراء في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة الأماكن الضعيفة ووزع ما يقرب من ٣٥ طنا من اللحوم شملت كل المدن والنجوع والواحات بمطروح.