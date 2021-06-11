دولة الإمارات تفوز بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت اليوم الجمعة، دولة الإمارات عضواً غير دائم فى مجلس الأمن.



وعلق الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى على الانتخاب قائلا: انتخاب الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولى للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم فى السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.. وانطلاقاً من المبادئ والقيم التى تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية.



كما علق الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، قائلا: "انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الأمن يعكس دبلوماسيتها النشطة".