شرطة موسكو تعتقل رساما في الساحة الحمراء لاحتجاجه على غياب حرية التعبير

اعتقلت الشرطة الروسية رساما وناشطا روسيا أطلق النار بأعيرة غير قتالية في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو اليوم الجمعة.

وكان الرسام ومنظم المزادات، بافيل كريسيفيتش، قد جاء اليوم إلى الساحة الحمراء، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بمسدس وأطلق عيارين ناريين بالذخيرة الصوتية غير القتالية في الهواء، ثم أطلق عيارا ناريا ثالثا على نفسه لمحاكاة عملية انتحار، وذلك احتجاجا على التضييق على حرية التعبير في روسيا.

وألقت الشرطة القبض على الرسام على الفور، بينما أكد المحامي سيرجي تيلنوف أن كريسيفيتش نُقل إلى مركز للشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية رفع دعوى جنائية بحق الرسام بتهمة إثارة الشغب.

وكان كريسيفيتش قد دبر في الأشهر الأخيرة أكثر من حملة مثيرة للجدل، مثل محاكاة صلب المسيح أمام مقر لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، وتم اعتقاله لفترات وجيزة في تلك القضايا.