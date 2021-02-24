اليونان: قبول دخول جميع لقاحات كورونا للبلاد حتى ما ترفض وكالة الأدوية الأوروبية

قالت عضو اللجنة الصحية لتقديم المشورة بشأن فيروس كورونا في اليونان، فانا بابايفانجيلو، إنه سيتم قبول جميع اللقاحات حتى لو لم يتم الموافقة على دخولها إلى البلاد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وأضافت فانا بابايفانجيلو- خلال مؤتمر صحفي، اليوم- إن القرار تم اتخاذه بناء على توصية من اللجنة الصحية، وسيتم قبول لقاحات نوفافاكس وسينوفاك بيوتيك وسبوتنيك v وسينوفارم وكانسينو بيولوجيكس، حسبما نقلت صحيفة كاثميريني اليونانية.

وشددت على أن السياح سيكونون قادرين على الدخول إلى البلاد عبر الحدود البرية، وأنه سيتم تحديث التعليمات الخاصة بالفنادق والسفن، مضيفة أن عمال القطاع السياحي سيتعين عليهم الخضوع لاختبار التشخيص الذاتي الأسبوعي واستكمال التطعيمات.

وحذرت أولئك "عمال القطاع السياحي" الذين لم يتم تطعيمهم، مشيرة إلى أن 98% من الوفيات في الأسبوع الماضي كانت لأشخاص لم يكملوا تطعيمهم.