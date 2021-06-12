اليمن: ارتفاع ضحايا القصف الحوثي على مدينة مأرب إلى 10 أشخاص

أكدت مصادر طبية في محافظة مأرب باليمن، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على مدينة مأرب مساء أمس الخميس إلى 10 أشخاص.

وأوضحت المصادر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن احصائية ضحايا القصف الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية مساء أمس الخميس على مسجد وسجن للنساء وسط مدينة مأرب، ارتفعت إلى 10 أشخاص اليوم بعد وفاة جريحين متأثرين بإصابتهما في هذا القصف.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لأحد جرحى هذه المجزرة المروعة لا تزال حرجة، فيما وصفت حالة باقي الجرحى بالمتفاوتة بين المتوسطة والطفيفة.