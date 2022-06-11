استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح إثر اعتداء ارتكبته قوات الاحتلال

استشهد الشاب الفلسطيني سميح جمال عمارنة، اليوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن "الشاب سميح جمال عمارنة، استشهد اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان عمارنة أصيب الأسبوع الماضي، بجروح خطيرة، خلال المواجهات العنيفة التي دارت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد، وتفجير منزل منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، ودارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيين، استشهد خلالها شاب فلسطيني، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي.