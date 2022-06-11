 ماليزيا: حالات كورونا تتخطى 2000 حالة لأول مرة منذ 25 مايو - بوابة الشروق
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ماليزيا: حالات كورونا تتخطى 2000 حالة لأول مرة منذ 25 مايو

د ب أ
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 8:25 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 8:25 م
سجلت ماليزيا 2166 حالة جديدة بكوفيد- 19 في الـ 24 ساعة الماضية، لتتجاوز عتبة ألفي حالة لأول مرة منذ 25 أيار/ مايو.

وبلغت إجمالي حالات الإصابة بكوفيد- 19 في البلاد 4 ملايين و 523 ألفا و 18 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد في 2020، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" اليوم السبت.

وتعافى أمس 1488 شخصا من العدوى، لترتفع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 4 ملايين و 464 ألفا و 558 حالة.

وتم تسجيل حالة وفاة لمريض تم نقله إلى المستشفى وقد فارق الحياة في ولاية نيجري سيمبيلان ليصل إجمالي حالات الوفاة بسبب كوفيد- 19 إلى 35709 حالات.

وارتفعت الحالات النشطة بشكل طفيف إلى 22751 حالة، من بينها 7ر95% يخضعون للعزل الذاتي في المنزل، و 1ر4% يتلقون العلاج في المستشفى.

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