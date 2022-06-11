وزير الصحة الألماني يكشف أنه علق مع نظيره الأوكراني داخل مصعد في لفيف

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كشف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه علق مع نظيره الأوكراني فيكتور لياشكو داخل مصعد لوقت قصير خلال زيارته لأوكرانيا أمس الجمعة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الوزير في وقت متأخر مساء أمس عبر موقع تويتر تحت عنوان "التغريدة الأخيرة عن رحلة أوكرانيا"، وأرفق تغريدته بصورة.

وقال لاوترباخ الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن المصعد هبط بشكل مفاجئ لمسافة متر "ولم يهم أحد بمحاولة الخروج من المصعد في بداية الأمر".

كان وزير الصحة الأوكراني استقبل نظيره الألماني في لفيف بغرب أوكرانيا، وبدأ لاوترباخ في تقديم المساعدة الطبية المباشرة لضحايا الحرب حيث شارك في مؤتمر للمانحين لإنشاء مركز لإعادة التأهيل لمعاقي الحرب والتقى ضحايا حرائق وآخرين من أصحاب الإصابات الخطيرة.

وقال لاوترباخ إن "الرحلة إلى أوكرانيا كانت مملؤة بالانطباعات والمعلومات المهمة".

وتحدث لاوترباخ اليوم عن مشاكل تزعجه في ألمانيا حيث حذر من أنه بدون التماس الحماية بالكمامات وتقليص المخالطات فإن من الممكن أن يحدث "مزيج خطير للغاية من كوفيد والإنفلونزا في الخريف والشتاء" وذلك في ظل موجة الإنفلونزا الموجودة في أستراليا.

وقال لاوترباخ إنه لهذا السبب فإن من الضروري القيام بحملة تطعيم ناجحة ضد المرضين مشيرا إلى أن هذه الحملة يجري التحضير لها.