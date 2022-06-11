مجموعة مستشفيات كليوباترا تعلن افتتاح أول مركز متخصص لجراحات الروبوت في المجموعة

• بروتوكول تعاون لتعيين الدكتور محمود عبدالحكيم أستاذ المسالك رئيسا لمراكز جراحات الروبوت في مجموعة كليوباترا

• عزالدين: نسعى لإدخال أحدث التقنيات الطبية في العالم لخدمة المريض بما يتماشي مع سياسة المجموعة للتميز في الرعاية الصحية

• عز الدين: نسعى لجعل مجموعة مستشفيات كليوباترا مركزا للتكنولوجيا الطبية الحديثة في العالم.

• محمود عبد الحكيم: رؤيتي في تقديم خدمة طبية وفقا لأحداث التكنولوجيات العالمية وجدته في مجموعة كليوباترا

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، تشغيل أول مركز متخصص لجراحات الروبوت المتقدمة ضمن مجموعة مستشفياتها، لافتة إلى تجهيز المركز وفقا لأعلى مستوى طبي وتكنولوجي، ما يعد إنجازًا يضع المجموعة بمكانة متميزة في مجال جراحات الروبوت بمصر والمنطقة.

وأشارت مجموعة مستشفيات كليوباترا، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود عبدالحكيم، أستاذ المسالك، لتعينه رئيسا لمراكز جراحات الروبوت بالمجموعة، ذاكرة أنه أحد أمهر لأطباء المتخصصين المعروف بقدرته على إجراء أكثر العمليات والجراحات تعقيدًا ونُدرة باستخدام جراحات الروبوت المتقدمة.

وأضافت مجموعة كليوباترا، أن الروبوت الجراحي يقوم بمحاكاة حركات يد الجرّاح، ويستطيع الوصول إلى داخل جسم المريض بدقة متناهية، مع إمكانية أداء وظائف العديد من الأدوات الجراحية في نفس الوقت، وبالتالي ينجح في إجراء عمليات جراحية بالحد الأدنى من التدخل الجراحي من خلال شقوق بالغة الصغر، في العديد من التخصصات والتي تحقيق نتائجً طبية ممتازة ودقيقة.

وتابعت المجموعة، أن جراحات الروبوت تساعد في إجراء العديد من العمليات المعقدة والمتقدمة في مجموعة من التخصصات الطبية المختلفة أبرزها: (المسالك، الجراحة، جراحات الأورام، جراحات السمنة، وأمراض النساء)، وتفيد الجراحات باستخدام الروبوت في الدقة في إجراء العملية، تخفيف الألم، وتقليل معدلات فقدان الدم، وتقليص فترات الإقامة بالمستشفى، وصغر حجم الندوب الجراحية، والتعافي الكامل، مقارنةً بالأساليب الجراحية التقليدية الأخرى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن الجراحات باستخدام الروبوت ستحدث طفرة كبيرة في مستوى العمليات الجراحية المتقدمة والمعقدة ما يعد ثورة في مجال خدمات الرعاية الصحية بمصر.

وأضاف أن مجموعة مستشفيات كليوباترا باعتبارها أكبر مقدم خدمة طبية خاصة في مصر تسعى إلى إدخال أحدث التقنيات الطبية والعلاجية إلى مستشفياتها لتوفير الرعاية الصحية الآمنة للمرضى، ومطابقتها لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وقال عز الدين: "إننا نفخر بكوننا أول مجموعة مستشفيات خاصة في مصر تقوم بتشغيل مركز متخصص لجراحات الروبوت، والمجموعة بصدد افتتاح مستشفى متخصص للجراحات الروبوتية، بما يتماشى مع سياستها نحو المستقبل.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمود عبد الحكيم، عن ساعدته بالانضمام لمجموعة مستشفيات كليوباترا كرئيسا لمراكز جراحات الروبوت في المجموعة، وأكد أن استخدام جراحات الروبوت يعد نقلة في المجال الصحي في مصر، مما يعد خطوة لوضع مصر على الخريطة العالمية في مجال الجراحات المتطورة باستخدام الروبوت، الأمر الذي يساعد على استقطاب المرضى العرب والأجانب للعلاج بالمستشفيات التابعة للمجموعة، في إطار مشروع السياحة العلاجية التي تسعي المجموعة لتطبيقية في إطار تنفيذ رؤية الدولة 2030.

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر وأهم مجموعة مستشفيات خاصة في مصر، تأسست عام 2014، وتعد من أكبر 30 سهم في البورصة المصرية، ومجهزة على أعلى مستوى، وتستهدف تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متميزة لمرضاها.