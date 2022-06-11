أوكرانيا: مقتل ما لا يقل عن 287 طفلا منذ بداية الحرب

أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الأوكرانية كييف أن ما لا يقل عن 287 طفلا أوكرانيا قتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقال الادعاء العام اليوم السبت إن أكثر من 492 طفلا آخرين أصيبوا بجروح.



وكشفت التحقيقات، بحسب الجهة نفسها، أنه بالإضافة إلى الحالات المعروفة بالفعل في مدينة ماريوبول لقي 24 طفلا حتفهم نتيجة القصف العشوائي للجيش الروسي.



وأضافت أن الأرقام المذكورة ليست كاملة لأن التحقيقات في المناطق المتنازع عليها حاليا والمناطق التي احتلتها روسيا مؤقتا ثم استعادتها أوكرانيا ثانية ما تزال جارية الآن.



وذكر تقرير النائب العام أن 1971 مبنى لمدارس ومؤسسات تعليمية تضررت جراء القصف، من بينها 194 تم تدميرها بالكامل.



ولم يكن التحقق من صحة هذه البيانات ممكنا عبر مصادر مستقلة.