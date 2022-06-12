حسام حسن يقود المصري أمام المنصورة في الكأس

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يقود حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول للنادي المصري البورسعيدي، مبارة الفريق المقررة أمام المنصورة في كأس مصر.

ويلتقي المصري مع المنصورة على أرض ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتولى حسام حسن مهمة الادارة الفنية للفريق الكروي الأول للنادي المصري، خلفًا للتونسي معين الشعباني الذي تم إنهاء علاقته بالمصري بالتراضي.

وأرسل مسؤولو النادي المصري طلبا رسميا لاتحاد الكرة من أجل قيد حسام حسن كمدير فني جديد للنادي المصري على السجل الخاص بالمدربين باتحاد الكرة.

وينتظر مسؤولو المصري التأكيد الرسمي من اتحاد الكرة صباح غد الأحد حتى يتسنى لحسام حسن الإدارة الفنية من على الخطوط بصفة رسمية.