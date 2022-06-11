قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في هذه الآونة، وذلك بكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة الوحدات المحليةوالمستشفيات.

ووجه المحافظ، في بيان، بتشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والطوارئ والتعامل الفوري معها، والجاهزية التامة بأقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات.

وأهاب الزملوط، بالمواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، وتخفيف أحمال الكهرباء، وعدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس، وإخلاء السيارات من المواد الغازية والعطرية؛ حرصًا على سلامة الجميع.