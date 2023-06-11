الهند وجنوب إفريقيا تبحثان القضايا الإقليمية والعالمية وسبل دعم التعاون داخل مجموعة بريكس

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع رئيس جنوب إفريقيا ماتيمالا سيريل رافوسا أمس السبت، هاتفيا القضايا الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم التعاون داخل مجموعة بريكس، التي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي - في بيان اليوم السبت، أن الجانبين استعرضا القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون داخل مجموعة بريكس، وأنهما استعرضا أيضا التقدم الذي يتم احرازه في التعاون الثنائي، الذي يستند إلى علاقات شعبية تاريخية وقوية .

وجاء في البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون داخل مجموعة بريكس التي تترأسها جنوب إفريقيا، خلال العام الحالي.

وأضاف البيان أن رئيس جنوب أفريقيا أطلع رئيس الوزراء الهندي على مبادرة الزعماء الأفارقة بشأن السلام، وأن رئيس الوزراء أكد تأييد الهند لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في أوكرانيا، وأنها تطالب دائما بالحوار والدبلوماسية على اعتبار أنهما أفضل وسيلة لتسوية الصراع هناك.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الهندي - في بيانه - إلى أن رئيس جنوب إفريقيا أعرب عن تأييده لمبادرات الهند خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين، وأعرب أيضاً عن تطلعه لزيارته القادمة للهند ، وأن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل بينهما.