الرابعة على الشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية: ببدأ يومي بصلاة الفجر ونفسي أكون طبيبة أسنان

"محافظة على الصلاة في أوقاتها وقراءة القرأن الكريم.. لأن أهل القرآن ربنا بيرتب لهم حياتهم كلها.. وببدأ يومي بصلاة الفجر".. كانت تلك كلمات الطالبة غادة أحمد أبو الفتوح، بنت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية الحاصلة على مجموع درجات 487، بنسبة نجاح 99.4%، معهد روحية الجندي النموذجي فتيات بترتيب الرابعة على مستوى المحافظة.

حالة من الفرحة والبهجة تسيطر على أسرة الطالبة غادة أحمد أبو الفتوح، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى محافظة الشرقية في نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 99.4%.

تقول غادة أنها الابنة الكبرى لوالديها الأب يعمل مهندس غزل ونسيج، ووالدتها خريجة لغات وترجمة أزهر القاهرة، أنها حريصة جدا على صلاة الفجر كل يوم في موعده وقراءة القرآن الكريم، وتستفتح يوميا بهم مؤكدة أهل القرأن ربنا بيرتب ليهم حياتهم.

أوضحت غادة في تصريح خاص لـ الشروق، اليوم الأحد، أنها كانت تنظم يومها بين الدروس والمذاكرة ولعبة رياضة الباسكت بول، وتراجع دروسها أول بأول دون تأجيل أية دروس للغد، مشيرة إلى أنها كانت تشعر أنها سوف تحصل على ترتيب بين زملائها أوائل الإعدادية بالمحافظة، مؤكدة، أنها تحلم أن تكون طبيبة أسنان وسوف تبذل قصارى جهدها لتحقيق حلمها، موجه الشكر لوالدتها ووالدها لدعمهم الدائم لها.

وجهت غادة نصائح لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية للعام المقبل لتحقيق ترتيب في قائمة الأوائل وهو قراءة القرآن الكريم والصلاة في أوقاتها وتنظيم الوقت ومذاكرة الدروس في أوقاتها.

اعتمد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وذلك بنسبة نجاح بلغت 78%.

وحرص وعقب اعتماد النتائج حرص الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين في محادثات هاتفية معهم وذويهم.

وطالب رئيس منطقة الشرقية الأزهرية الطلاب الأوائل ببذل المزيد من الجهد للمداومة علي التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة بكافة مراحلهم التعليمية المختلفة القادمة.