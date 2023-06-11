لحظة بلحظة - الأهلي ضد الوداد المغربي - نهائي دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، والتي تجمع فريقي الأهلي والوداد البيضاوي المغربي مساء اليوم الأحد.

ويحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، مواجهة الوداد والأهلي التي ستنطلق في العاشرة مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المصري بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل الأهلي في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

فيما يمثل فريق الوداد كل من:

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

الدفاع: يحيى عطية الله - آرسين زولا - أمين فرحان - أيوب العلمود.

خط الوسط: يحيى جبران – أيمن الحسوني - محمد أوناجم - جلال الداودي - سيف الدين بوهرة.

الهجوم: جونيور سامبو.