ضياء رشوان: لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية هذا العام بأي حال من الأحوال

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية هذا العام بأي حال من الأحوال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بإشراف قضائي كامل، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع: "فيه ناس نسيت وضع الانتخابات قبل ثورة يناير وأصوات الأموات اللي كانت بتتحط وجداول القيد.. النهاردة القيد إلكتروني والهيئة الوطنية تشرف على الانتخابات ولا مجال لأي خطأ".

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتحابات مستقلة، وتختار أعضاءها الهيئات القضائية المختلفة، دون أي دور الرئيس الذي يقصدر فقط قرارا بتشكيلها.

ولفت رشوان، إلى أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى مع الانتخابات الرئاسية.