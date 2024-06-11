رئيس وزراء سلوفينيا يدعو الدول الأوروبية لمناصرة الشعب الفلسطيني

دعا رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، جميع الدول الأوروبية لمناصرة الشعب الفلسطيني؛ من أجل الوصول إلى حل شامل للقضية والصراع في المستقبل.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن سلوفينيا استخدمت منصتي الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن؛ لرفع الصوت الذي ينادي باستقلالية الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى مساهمة بلاده، في تقديم الدعم لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمتعلقة بوقف إطلاق النار والوصول إلى حل شامل وسلام دائم.

وأكمل: «سلوفينيا في أسوأ حالاتها ساندت هذا الدعم، وعندما كان العدوان الإسرائيلي في أعلى مستوياته، رفعنا مستوى الدعم لرفض تلك الأفعال، ونحن مستمرون في القيام بجهودنا».

ولفت إلى أن بلاده تؤمن بأن «الحل السلمي يأتي عبر حل الدولتين»، موضحًا أن سلوفينيا اعترفت باستقلال دولة فلسطين؛ لأن الطريق نحو المستقبل يتطلب تحقيق السلام الشامل والدائم.

وتستضيف المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة.

ويعقد المؤتمر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، ويهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.