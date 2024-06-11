قوة خاصة بجيش الاحتلال تقتحم قرية شمالي الضفة الغربية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قرية كُفر دان قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وقصف منزلا هناك بعد محاصرته.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال، اقتحمت مساء الثلاثاء، قرية كفر دان غرب جنين، وحاصرت منزلا قبل أن تقصفه بقذائف إنيرجا".

وأضافت: "قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات".

ونشر ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتعزيزات عسكرية قبل وصولها إلى القرية، إلى جانب مقاطع أخرى سُمع فيها أصوات إطلاق نار.