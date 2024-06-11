طارق العريان: تصنيف فيلم ولاد رزق الجزء الثالث للكبار فقط في مصر والسعودية

أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "ولاد رزق" داخل قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور جميع أبطال الفيلم.

حرص على حضور المؤتمر كل من الفنانين أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، المؤلف صلاح الجهيني، والمخرج طارق العريان.

وقال المخرج طارق العريان: "تم تصنيف الفيلم اليوم أنه للكبار فقط داخل السعودية ومصر، وذلك لعرض العمل الفني كما هو دون مونتاج لأي مشاهد تؤثر على الأحداث. لكن العمل لا يحتوي على إسفاف، بل مليء بالرسائل الإيجابية."

ويشهد فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" مشاركة عدد من الفنانين الجدد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني، وعلى رأسهم آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري. فيما يغيب عن الأحداث الفنانان أحمد الفيشاوي وأحمد داود، بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد فهمي كضيفي شرف، وكذلك رزان مغربي.