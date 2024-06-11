رئيس وزراء باكستان يؤكد أن زيارته للصين حققت نجاحا كبيرا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، أن زيارته الأخيرة للصين والتي استمرت خمسة أيام حققت نجاحا كبيرا، وأن وفدا صينيا بارزا سيزور باكستان قريبا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية عن شريف ، قوله خلال رئاسته اجتماعا لمجلس الوزراء الاتحادي، إن الجهود الجماعية لأفراد فريقه ومن بينهم الوزراء والأمناء الاتحاديون حققت نجاحا، مشددا على أن الزيارة مثلت فرصة كبيرة لتقوية العلاقات الثنائية بين باكستان والصين.

وقال رئيس الوزراء ، إنه، ورغم المسألة الأمنية التي تم بحثها خلال لقاء القيادة الصينية ومجتمع الأعمال، انتهت الزيارة بتحقيق "نتائج إيجابية".

وقال شريف في معرض استعراضه لنتائج الزيارة مع أعضاء المجلس:" يمكنني تأكيد تحقيق الزيارة لنتائج إيجابية، فأثناء حديثي مع السفير الصيني في المأدبة التي استضافها سكرتير الحزب الشيوعي خلال زيارتي لمقاطعة شانشي شمالي الصين ، انتابني شعور عميق بأن الزيارة حققت نجاحا بالغا ".

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن ما يبذله الجميع من جهد سيؤدي إلى سرعة ونجاح تنفيذ المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.