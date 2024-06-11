جيش الاحتلال يعترض طائرة بدون طيار تسللت من لبنان نحو الجليل الغربي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة بدون طيار قال إنها تسللت من لبنان باتجاه الجليل الغربي قرب الحدود بين الجانبين.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه: "اعترضت الدفاعات الجوية طائرة بدون طيار تسللت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة عرب العرامشة، خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وتعد هذه ثاني واقعة يكشف عنها جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بشأن اعتراض طائرة بدون طيار مصدرها الأراضي اللبنانية. وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال إنه اعترض طائرة بدون طيار أطلقها "حزب الله" من لبنان، ووصلت إلى قبالة شواطئ مدينة حيفا شمالا، دون رصد أي إصابات أو أضرار.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، منذ 8 أكتوبر، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.