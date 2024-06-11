شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، للتأكد من مدى صلاحيتها.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، مدير مديرية الصحة، إنه جرى خلال الحملة المرور على 63 منشأة مختلفة، وأسفرت عن تحرير 161 محضرا متنوعا، بواقع 62 محضر نظافة، و99 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية.

وأوضح وكيل المديرية، في تصريح اليوم، أنه جرى إعدام 444 كيلو أغذية فاسدة، و339 مشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية.

وأكد استمرار حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها خلال الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بكل مدن المحافظة من المقيمين والزائرين.



