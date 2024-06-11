وكيل مجلس الشيوخ يبحث مع وفد برلماني ليتواني سبل تدعيم العلاقات

استقبل المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، وفدا برلمانيا من جمهورية ليتوانيا برئاسة يوناس ياروتيس نائب رئيس البرلمان الليتواني.

ورحب أبو شقة، في بداية اللقاء، بالوفد البرلماني الليتواني، قائلا إن مصر وليتوانيا تجمعهما علاقات قديمة وممتدة على مدار أكثر من 30 عامًا، وتشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية والبرلمانية بين البلدين.

وأكد حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع ليتوانيا، لافتا إلى تميز مصر بمناخ مناسب وجاذب لتدعيم العلاقات مع ليتوانيا في مختلف المجالات والمشروعات.

وشهد اللقاء، التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وشدد أبو شقة، على موقف مصر السلمي والثابت تجاه كل القضايا والصراعات القائمة، واحترامها لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحماية الحقوق المشروعة.



من جهته، أكد نائب رئيس البرلمان الليتواني، أن مصر شريك مهم لبلاده في المنطقة، لافتا إلى التنسيق الجيد بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا، وكذلك سبل التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار ياروتيس، إلى أهمية دور مصر المحوري لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع تحول التوتر الحالي في القطاع إلى صراع إقليمي، مثمناً الدور المصري في توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

كما أكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وليتوانيا ودورها في تعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع لكلا البلدين، لافتا إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة، قائلا: "مصر بلد جاذبة للسياحة بشكل كبير، كونها تتمتع بحضارة كبيرة، ولديها من الآثار الفرعونية الفريدة من نوعها حول العالم".

واصطحب أبو شقة، الوفد في جولة داخل أروقة مجلس الشيوخ، حيث أشادوا بعراقة المجلس وما يمثله من تحفة معمارية حضارية، ووجه الوفد الليتواني الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة ليتوانيا في أقرب وقت.

حضر اللقاء من الجانب المصري حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائبتان سما سليمان، وعايدة نصيف.

ومن الجانب الليتواني جيدروس سوربليس رئيس مجموعة العلاقات البرلمانية الدولية مع جمهورية مصر العربية، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، كيستوتيس ماسيوليس عضو مجموعة العلاقات البرلمانية الدولية مع جمهورية مصر العربية، والسفير ارتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا لدى جمهورية مصر العربية.