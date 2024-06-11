الكومي: «كاف» لم يرد على طلب استضافة السوبر الإفريقي ملعب العاصمة

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك حال موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة المباراة في مصر.

حسن القماح، رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالكاف، أعلن عبر حسابه بموقع «تويتر» أن كل ما يقال عن مكان كأس السوبر الإفريقي غير صحيح موضحًا أنه ما زالت هناك مفاوضات مع عدة دول.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقدم بطلب لاستضافة مواجهة الأهلي والزمالك على استاد العاصمة الإدارية ليكون افتتاحًا رسميًا للملعب وخاطبنا كاف بذلك».

وأضاف: «لكن لم نتلق ردًا نهائيًا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن».

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي كما حصد الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.