تايوان: القبض على قبطان صيني سابق دخل ميناء قرب تايبيه بشكل غير مشروع

أعلن مسؤولون بارزون في تايوان، اليوم الثلاثاء، اعتقال صيني دخل ميناء قرب العاصمة تايبيه على نحو غير مشروع، في قارب سريع وتبين لاحقا أنه قبطان سابق في البحرية الصينية.

وأضاف المسؤولون أن القبطان الصيني دخل بالزورق بشكل مباشر إلى نهر تامسوي، يوم الأحد الماضي، حيث كشف لضباط إدارة خفر السواحل التايوانيةعن نيته في الاستسلام، وألقي القبض عليه ونقله إلى مكتب المدعي العام لاستجوابه.

وتم رصد الزورق على مسافة نحو ستة أميال بحرية من مصب نهر تامسوي ، الذي يؤدي إلى العاصمة تايبيه.

وأبلغ كوان بي لينج، وزير شؤون المحيطات في تايوان، الذي يتولى الإشراف على خفر السواحل، الصحفيين بأن الرجل كان يعمل فيما مضى قبطانا في البحرية الصينية.

وقال كوان إنه لم يتم التأكد هل المعتقل الصيني يسعى لينال حريته حقا أم أنها محاولة من الصين لاختبار الدفاعات البحرية التايوانية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية أمس الاثنين، بأن الرجل يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، ويدعى "روان".

وقال وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو، اليوم الثلاثاء، إن مصب نهر تامسوي يعد نقطة انتشار رئيسية خلال زمن الحرب، مضيفا أنه يخضع في وقت السلم لحراسة مشتركة من خفر السواحل والجيش.

ولكنه أوضح عدم استبعاد استخدام الصين ما يسمى تكتيكات المنطقة الرمادية لاختبار حدود تايوان.