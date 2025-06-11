القوات الروسية تتقدم في مقاطعة سومي وتوسع المنطقة العازلة

أكد عسكري استطلاع روسي أن قوات المظليين الروسية من اللواء رقم 83 تقوم بتوسيع المنطقة العازلة على طول الحدود الروسية وتقدمت إلى ما بعد قرية بيلوفودي في مقاطعة سومي في أوكرانيا.



وقال العسكري الروسي: "نحن نطرد العدو، ونسيطر بالفعل على أراض في مقاطعة سومي. ننفذ عمليات هجومية. لقد تجاوزنا بيلوفودي".

وأشار إلى أن اللواء 83 مكلف بإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع روسيا بهدف حماية المدنيين من الهجمات المستمرة من قبل القوات الأوكرانية.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على كافة المحاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة كما أطلق عملية جديدة لإقامة منطقة عازلة في عمق أوكرانيا، فيما يحذر المراقبون من امتدادها لتطال كامل أوكرانيا.