تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية الدولية الطبية لتغذية الرياضيين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الخميس 26 يونيو الجاري، وذلك بتنظيم من المجلس العلمي للتغذية الإكلينيكية بكلية الطب، جامعة عين شمس، وبالتعاون مع جامعة مانشستر ميتروبوليتان البريطانية.

يشهد المؤتمر حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجالات التغذية العلاجية، وتغذية الرياضيين، والطب الطبيعي، وإعادة التأهيل، والطب النفسي، والباطني، لمناقشة أحدث التوصيات والأبحاث العلمية المتعلقة بمتابعة الحالة الصحية للرياضيين ورفع كفاءتهم البدنية بشكل علمي وآمن.

تقام فعاليات المؤتمر بتنظيم الدكتورة سارة عادل استشاري التغذية العلاجية وأخصائي تغذية الرياضيين ورئيس الجمعية الدولية الطبية لتغذية الرياضيين وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتورة الشيماء يسري

استشاري التغذية العلاجية وأخصائي تغذية الرياضيين أمين عام الجمعية الدولية الطبية لتغذية الرياضيين.

يهدف المؤتمر في هذه النسخة تخصيص جلسة علمية خاصة بتغذية الرياضيين البارالمبيين، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات العلمية في التخصصات الطبية المرتبطة، والطب النفسي والطب الطبيعي، وذلك بهدف دعم الرياضيين ذوي الهمم وتمكينهم من تحقيق أفضل أداء بدني ونفسي.