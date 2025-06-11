ضيوف: صلاح لا يستحق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أطلق السنغالي الحاجي ضيوف، النجم السابق لنادي ليفربول، تصريحات مثيرة للجدل قلّل خلالها من فرص النجم المصري محمد صلاح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، رغم الموسم الاستثنائي الذي قدمه "الملك المصري" مع فريقه الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد أنهى الموسم بتحقيق أرقام قياسية بارزة، إذ سجل وصنع ما مجموعه 47 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم من 38 مباراة، ليُحطم رقمه الشخصي السابق ويحصد جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في "البريميرليج"، كما لعب دورًا محوريًا في قيادة ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي.

ورغم هذا التألق، قال ضيوف في تصريحات لشبكة "ESPN UK" عبر مقطع مصور على منصة "تيك توك":" هذا العام، الجائزة يجب أن تذهب لأشرف حكيمي دون نقاش."

تصريحات ضيوف أثارت موجة من الجدل بين جماهير الكرة الإفريقية، خاصة أن صلاح يُعد من أبرز النجوم الأفارقة في العقد الأخير، وفاز بالجائزة مرتين عامي 2017 و2018، واستمر منافسًا قويًا في جميع النسخ التالية بفضل استقراره الفني وتوهجه مع ليفربول والمنتخب المصري.

وبينما قدّم المغربي أشرف حكيمي موسمًا مميزًا مع ناديه باريس سان جيرمان، فإن ترجيحه على حساب صلاح من قبل أحد رموز الكرة الإفريقية، يفتح الباب لنقاش واسع حول معايير الاختيار والمفاضلة بين اللاعبين في سباق الجائزة القارية.