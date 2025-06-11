المجلس الرئاسي الليبي يدعو لإخلاء طرابلس من جميع المظاهر المسلحة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، ضرورة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، وإخلاء العاصمة من جميع المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار وتكريس سيادة القانون.

جاء ذلك في أول اجتماع للجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس المشكلة بقرار المنفي رقم 34 لسنة 2025، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأكدت اللجنة أنها ستكون في حالة انعقاد مستمر حتى الوصول لتوافقات وسحب كل القوات والتشكيلات المسلحة، والخروج بخطة واضحة وتنفيذها.

وحسب قرار تشكيلها، تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس وفقا للتشريعات النافذة، والمرجعيات السياسية المعتمدة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون.