حاكم كاليفورنيا: ترامب يفرض حصارا عسكريا على لوس أنجليس

قال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إن الرئيس دونالد ترامب "يفرض حصارا عسكريا" على لوس أنجليس، وذلك خلال خطاب موجز ألقاه يوم الثلاثاء.

وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر ترامب بنشر ما يقرب من خمسة آلاف جندي، من بينهم عناصر من الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز)، في ثاني أكبر مدينة في البلاد. وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر إدارة الهجرة أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال.

وقال نيوسوم إن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، مشيرا إلى أن "غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات" هم من بين من تم احتجازهم.

وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات.

وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا الأولى... لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا".