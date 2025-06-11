روسيا: حكم غيابي بالسجن 18 عاما على أحد حلفاء نافالني

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أصدرت محكمة في موسكو حكما غيابيا بالسجن 18 عاما على ليونيد فولكوف، وهو حليف للمعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني يقيم في المنفي، وذلك على خلفية أكثر من 40 تهمة جنائية.

وأفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتعين على فولكوف أيضا دفع غرامة قدرها مليوني روبل (25 ألف دولار).

وتشمل التهم الموجهة ضده تنظيم جماعة متطرفة وتمويلها، وتبرير الإرهاب، ونشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.

وبحسب التقارير، فإن الحكم ليس نهائيا بعد.

وقال فولكوف في منشور على قناته على تطبيق تليجرام بأنه رغم أن الحكم جاء متوافقا مع طلبات الادعاء، فإن الغرامة كانت أقل مما كان متوقعا.

وتابع في منشوره: "فرضوا علي أيضا حظرا على استخدام الإنترنت لمدة 10 سنوات، كما طالب الادعاء"، وأضاف: "حسنا، ماذا عساي أن أفعل."

وكان السياسي المعارض أحد أقرب مساعدي نافالني ويعتبر شخصية هامة في مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها زعيم المعارضة السابق.