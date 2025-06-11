وزير الإنتاج الحربي يوجه بتعزيز الإنتاج وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم الأربعاء، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، في زيارة مفاجئة تهدف إلى متابعة مراحل التصنيع ميدانيًا، والاطمئنان على انتظام سير العملية الإنتاجية، والتأكد من الالتزام بتوجيهات الوزارة ومبادئ الحوكمة والاستغلال الأمثل للموارد.

واستهل الوزير، جولته بالمرور على عدد من ورش التصنيع وخطوط الإنتاج، شملت ورشة العدد والأسطمبات وقطع الغيار، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بالذخائر الثقيلة، والتي تُعد من المكونات الأساسية لدعم احتياجات القوات المسلحة.

وشدد الوزير، خلال الجولة، على أهمية الالتزام الصارم بمعايير الجودة وتوقيتات تنفيذ المشروعات، وضمان توافر مدخلات الإنتاج الضرورية لضمان استمرارية العمل.

ووجه بتطبيق أكواد السلامة والصحة المهنية، وإجراءات الحماية من الحريق، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

واستمع الوزير، إلى عدد من العاملين بالشركة، إذ ناقش معهم أبرز التحديات التي يواجهونها، مؤكدًا دعمه الكامل لتذليل العقبات وتحفيز فرق العمل على بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الإنتاج، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي.

وأشار إلى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية لا تقتصر مساهمتها على القطاع العسكري فقط، بل توظف فائض طاقتها في تصنيع منتجات مدنية مثل طفايات الحريق، وأسطوانات ومنظمات البوتاجاز، وأدوات المائدة المصنوعة من الاستانلس ستيل، فضلًا عن البساتم والشنابر.