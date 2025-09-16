قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن تصريحات الرئيس ترامب بشأن هجوم جيش الاحتلال الإرهابي على مدينة غزة وحالة الأسرى الصهاينة؛ هي انحياز سافر للدعاية الصهيونية، وتجسيد صارخ لازدواجية المعايير، التي تتغاضى عن جريمة التطهير العرقي، واستشهاد نحو 65 ألفا من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

وشددت خلال بيان عبر قناتها بـ «تيلجرام» الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تعلم أن مجرم الحرب نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى الإفراج عن الأسرى ووقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع، وآخرها الهجوم الإجرامي على دولة قطر، ومحاولة اغتيال الوفد المفاوض أثناء مناقشة ورقة ترامب الأخيرة.

وأكدت أن مصير أسرى جيش الاحتلال في قطاع غزة تُحَدِّده حكومة الإرهابي نتنياهو، موضحة أن ما تتعرض له مدينة غزة من تدمير ممنهج وحملة إبادة فاشية، إنما تهدّد أيضاً حياة الجنود الأسرى الصهاينة.

واختتمت محمّلة نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أسراه في قطاع غزة، مشددة أن الإدارة الأمريكية كذلك تتحمل مسؤولية مباشرة عن تصعيد حرب الإبادة الوحشية في القطاع، بفعل الدعم وسياسة التضليل التي تنتهجها، للتغطية على جرائم حرب الاحتلال التي يشهدها العالم منذ قرابة العامين.

وذكر موقع «أكسيوس» نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما بريا، لاحتلال مدينة غزة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونشر ترامب، تدوينة «تروث سوشيال» قال فيها: «قرأتُ للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي»، مضيفا: «آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا، هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل».

واختتم قائلا: «لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات لاغية.. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن».