رئيس لجنة مكافحة كورونا: هناك انتشار للفيروسات النفسية لكنها لا تمثل خطورة

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية، على دور البرد المنتشر حاليًا، موضحا أن ما يصفه الناس بـ «دور برد» هو في «التهاب فيروسي تنفسي» يصيب الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» إلى أن معظم الإصابات المنتشرة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، والتي تكون أعراضها أقل خطورة وتستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام لدى الأصحاء، أو تستمر الكحة لفترة أطول، وتصاحبها أعراض تكسير في الجسم واحتقان الحلق ورشح.

وطمأن المواطنين، مؤكدا أن «هناك انتشارا للفيروسات لكنه لا توجد خطورة لأنها تصيب الجهاز التنفسي العلوي»، مضيفا أن المعاناة التي تظهر في بعض الحالات «لا تمثل خطورة على حياة المريض، ولا تستدعي دخول المستشفى أو استخدام الأكسجين».

ونوه أن فيروس كورونا «ما زال موجودًا لكنه فقد الكثير من خطورته على الأصحاء»، مشيرا إلى أنه «لا يزال يمثل بعض الهاجس» على الفئات الأكثر ضعفا كأصحاب الأمراض المزمنة أو السمنة المفرطة والحوامل.

وأكد أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تحديد نوع الكحة ووصف الدواء المناسب، وليس الصيدلي، ناصحا المرضى الذين يعانون من بلغم كثيف بالإكثار من شرب السوائل، وبخاصة الماء.