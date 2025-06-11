ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق مع الصين، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأربعاء، إن الاتفاق يشمل توريد المعادن الأرضية النادرة من الصين مقدمًا، ويحل مسألة وضع الطلاب الصينيين في الجامعات والكليات الأمريكية.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستحصل في المجمل على رسوم جمركية بنسبة 55% مقابل 10% للصين، مؤكدًا أن «العلاقة بين الجانبين ممتازة».

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114664632971715644

وفي وقت سابق، قالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين وواشنطن أحرزتا تقدماً جديداً في مفاوضات لندن لحل المشكلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال مسئولون أمريكيون وصينيون، أمس الثلاثاء، إنهم توصلوا إلى إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح، ولإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، من دون أن يقدموا مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة طويلة.

وفي ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، للصحفيين أن الجانبين اتفقا على إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي بلغت مستويات قياسية.