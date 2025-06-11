الإسماعيلي يعترض على قرار فيفا بوقف القيد وتغريمه ماليا

أعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن استغرابه وأسفه الشديدين إزاء القرار الصادر عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، والذي يقضي بفرض عقوبة إيقاف القيد لفترتي انتقال متتاليتين، بالإضافة إلى تغريم النادي مبلغ 10 آلاف فرنك سويسري، بزعم مخالفة قرار سابق يتعلق بحظر القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاء بيان الإسماعيلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"

يعرب النادي الإسماعيلي عن أسفه واندهاشه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر بتاريخ ، أمس، والذي يقضي بفرض عقوبة وقف القيد لفترتي تسجيل على النادي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 الاف فرنك سويسري بدعوى مخالفة قرار سابق بشأن حظر القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشمل القرار أيضًا غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم للسبب ذاته، مع تعليق تنفيذ هذه العقوبة في الوقت الراهن.

ويؤكد النادي أنه بدأ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار، إما لإلغائه أو لوقف تنفيذه مؤقتًا قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد حيث أن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام القادمة.

ويطمئن النادي الإسماعيلي جماهيره بأن الإدارة تبذل كل الجهود للحفاظ على حقوق النادي ومصالحه والانتهاء من هذا الملف في الوقت المناسب.