تسلّمت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، 30 ألف طن قمح تبرّعت بها روسيا لصالح الشعب الفلسطيني، وسيتم توجيهها إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في بيان، إن "الحكومة الفلسطينية تتسلّم من نظيرتها الروسية منحة 30 ألف طن قمح لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت أن وزير الاقتصاد، محمد العامور، تسلّم "منحة القمح الروسي المقدّمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية كمكرمة للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، ولا سيما في قطاع غزة".

ووفق البيان، جرت عملية تسلّم المنحة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحضور سفير روسيا لدى فلسطين، غوتشا بواتشيدزه.

وبناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، سيتم تخصيص كامل الكميات لقطاع غزة فور الانتهاء من عملية طحن القمح وتعبئة الدقيق، واستكمال كل الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة، بحسب بيان وزارة الاقتصاد.

ونقل البيان عن العامور قوله إن المنحة الروسية "تجسّد العلاقة التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعبّر بصدق عن موقف روسيا الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية".

بينما قال السفير الروسي إن "المنحة تعكس عمق العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين، قيادةً وشعبًا، وهي جزء من المساعدات التي تقدمها روسيا للشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى موقف بلاده "الثابت في إقامة دولة فلسطينية وفق القانون الدولي، وإحلال السلام".