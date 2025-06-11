 منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بعقوبات دولية على بن غفير وسموتريتش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بعقوبات دولية على بن غفير وسموتريتش

وفا
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 4:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 4:01 ص

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني ببيان وزراء خارجية استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، الذي اعتبر عنف المستعمرين في الضفة الغربية انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكد التزامهم بحل الدولتين، وكذلك فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف.

وقال مجدلاني إن هذا البيان يؤكد حرص هذه الدول على أمن واستقرار المنطقة بالإضافة إلى أن العالم أجمع بدأ يضيق ذرعا من الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد حقوق الإنسان وضربها بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية.

وأشار إلى أن الرادع الفعلي لوقف الانتهاكات ووقف العدوان وارهاب المستعمرين هو تنفيذ عقوبات فعلية على دولة الاحتلال وحصارها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.

ووجه مجدلاني دعوة لدول العالم كافة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد دولة الاحتلال وإلزامها بتطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، لحماية حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة لتحقيق السلام.


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